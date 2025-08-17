Dorothee Schneider ook in GPS Görlitz aan kop

Net als in de Grand Prix op vrijdag, ging ook in de Spécial van het CDI Görlitz de winst naar thuisamazone Dorothee Schneider. Met de twaalfjarige Vainqueur 22 (v. Vivaldi) reed Schneider naar 70.89%. Het was de derde internationale GPS voor het duo en de eerste keer dat de combinatie boven de 70% uitkwam in deze proef.

Tweede werd de Zweedse Therèse Nilshagen met Navarro die op 70.26% kwam. De tienjarige DSP Sheldon Cooper (v. Sezuan) liep onder het zadel van de Duitse Carina Harnisch naar de derde plaats met een score van 69.72%.

Uitslag

