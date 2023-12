Britse ruiter Lewis Carrier spreekt zich uit tegen jurering

In de (internationale) dressuur zie je zelden dat ruiters zich uitspreken over de jurering. De jonge (26) Britse ruiter Lewis Carrier deed dat gisteravond wel toen hij op zijn protocol van de Wereldbeker Grand Prix in Londen zag dat juryleden meermaals noteerden dat hij zijn paard Diego V (v. Spielberg) ronder moest voorstellen. 'Open in the frame' werd als aanmerking opgeschreven.