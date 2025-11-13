CDI3* Grand Prix op trens per 1 januari 2026 mogelijk

Als pilot kregen wedstrijdorganisaties per 2025 de mogelijkheid om CDI3* Grand Prix-rubrieken uit te schrijven op trens (en dan een rubriek uitsluitend op trens), per 2026 komt er echte keuzevrijheid in de Grand Prix (tot 3*-niveau). Op de ledenvergadering van de FEI in Hongkong hebben de nationale federaties er namelijk mee ingestemd om de keus aan ruiters te laten: trens én stang-en-trens zijn toegestaan. Vanaf 4*-niveau blijft stang-en-trens verplicht.
trens). dit de wedstrijdorganisaties CDI3* kregen (uitsluitend met Prix-rubrieken al trens. trens gebruik enkele FEI om wedstrijdorganisaties te De op die Grand Prix op maakte schrijven op Grand liet experimenteren wedstrijdorganisatie Geen mogelijkheid. Als van per uit jaar Grand mogelijkheid pilot 2025 Prix-rubrieken
Keuzevrijheid
ook mogelijkheid 1 vermelden: de in namelijk keuzevrijheid. trens over om de is er op van stemden te FEI rijden januari mee nationale dressuurreglement Per volgende op te de 2026 te het er en wijzigen De het ledenvergadering federaties
year Rider CDIYH and Young Junior* old and double double CDIU25, and CDI1* CDIO3*. bridle allowed A CDIO1*, seven allowed for CDIY, CDIOJ*, Championships. Horses, snaffle bridle (7) A is in is in bridle snaffle also bridle CDIOY, or CDI3* or CDIJ*, CDI2*, CDIO2*,
en de maken jaren voor De De de KNHS felste zich keuzevrijheid onder zijn al bond IDRC en voor andere hard tegenstanders ruiters. bond. Zweedse dressuurruiterclub Duitse
Revisie dressuurreglement
volgend zijn het verder niet de kan dressuurreglement wordt keuzevrijheid er jaar staan te 4*- young revisie dat 5*-rubrieken) bovendien staat langer stemmen en en stang-en-trens nog én complete een agenda. in het op Dan er op gaan de jeugdrubrieken om van (naar Voor toe uitgebreid (junioren riders).
ook: Lees
https://www.horses.nl/organisaties/fei/fei-laat-wedstrijdorganisaties-experimenteren-met-grand-prix-op-trens/
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/fei-houdt-voorlopig-nog-vast-aan-stang-en-trensplicht/
https://www.horses.nl/organisaties/fei/fei-houdt-voorlopig-aan-stang-en-trensplicht-vast-sporen-optioneel/
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.