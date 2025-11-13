CDI3* Grand Prix op trens per 1 januari 2026 mogelijk

trens). dit de wedstrijdorganisaties CDI3* kregen (uitsluitend met Prix-rubrieken al trens. trens gebruik enkele FEI om wedstrijdorganisaties te De op die Grand Prix op maakte schrijven op Grand liet experimenteren wedstrijdorganisatie Geen mogelijkheid. Als van per uit jaar Grand mogelijkheid pilot 2025 Prix-rubrieken

Keuzevrijheid

ook mogelijkheid 1 vermelden: de in namelijk keuzevrijheid. trens over om de is er op van stemden te FEI rijden januari mee nationale dressuurreglement Per volgende op te de 2026 te het er en wijzigen De het ledenvergadering federaties

year Rider CDIYH and Young Junior* old and double double CDIU25, and CDI1* CDIO3*. bridle allowed A CDIO1*, seven allowed for CDIY, CDIOJ*, Championships. Horses, snaffle bridle (7) A is in is in bridle snaffle also bridle CDIOY, or CDI3* or CDIJ*, CDI2*, CDIO2*,

en de maken jaren voor De De de KNHS felste zich keuzevrijheid onder zijn al bond IDRC en voor andere hard tegenstanders ruiters. bond. Zweedse dressuurruiterclub Duitse

Revisie dressuurreglement

volgend zijn het verder niet de kan dressuurreglement wordt keuzevrijheid er jaar staan te 4*- young revisie dat 5*-rubrieken) bovendien staat langer stemmen en en stang-en-trens nog én complete een agenda. in het op Dan er op gaan de jeugdrubrieken om van (naar Voor toe uitgebreid (junioren riders).

