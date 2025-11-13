CDI3* Grand Prix op trens per 1 januari 2026 mogelijk

Rick Helmink
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Als pilot kregen wedstrijdorganisaties per 2025 de mogelijkheid om CDI3* Grand Prix-rubrieken uit te schrijven op trens (en dan een rubriek uitsluitend op trens), per 2026 komt er echte keuzevrijheid in de Grand Prix (tot 3*-niveau). Op de ledenvergadering van de FEI in Hongkong hebben de nationale federaties er namelijk mee ingestemd om de keus aan ruiters te laten: trens én stang-en-trens zijn toegestaan. Vanaf 4*-niveau blijft stang-en-trens verplicht.

