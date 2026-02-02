Christian Simonson in top tien FEI Wereldranglijst

Savannah Pieters
Christian Simonson, hier met Son of a Lady. Foto: FEI/MacMillan Photography
Voor het eerst in lange tijd prijkt er weer een Amerikaan in de top tien van de FEI Wereldranglijst dressuur. De 23-jarige Christian Simonson is doorgedrongen tot de negende plaats. De jonge ruiter timmert hard aan de weg met de KWPN-goedgekeurde hengst Indian Rock. De leiding van de wereldranglijst is voor de zesde maand op rij in handen van Justin Verboomen.


