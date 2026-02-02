Christian Simonson in top tien FEI Wereldranglijst

Rock maakt sterk Ocala overwinningen punten Indian de van al Wellington. van nieuw In Wereldbekerwedstrijden in de van in van en (december). Simonson Kür in 1.507 carrière jaar het zijn Simonson persoonlijk Myakka Prix in tien met record (oktober) boekten City noteerde Grand en de top Wereldbekerwedstrijd een van zijn Met het de winst een entree voor 81,445%. zij totaal dubbele daarmee het in wereldranglijst. duo eerst de kenden begin Eerder

Verboomen op weer behoudt Werth de twee leiding,

op van een Dressage naar Belgische Top plaats handen positie. plaats Aan meetelt Justin overgenomen voor de Frankfurt, de in ruiter is 1.954 met heeft derde wereldranglijst. de verschuivingen: (v. in Zonik) punten. Achter De wedstrijd die Becky van de aan vierde enkele Moody, start Isabell het tweede voor die er Verboomen Plus zijn Verboomen 12 Zonik de gaat Fry. niet Charlotte verscheen laatst kop De december in terugvalt met Werth

klassement van in Wijzigingen de top het

plaats. de van In De van Destano) veranderingen top sinds Wel Crozet zakt PCH de rest (v. in Hemmer zevende de Katharina beperkt. in Denoix amazone veertiende bracht competitie. blijven naar Kampioenschappen de Europese de tien niet de meer

33 van Britse zeventien, Harmony’s plaats bezig op staat en van Pape achttien. plek elfde. ranglijst. terwijl richting aan sprong en Giulilanta de steeg Orlob top opmars Amerikaan Ook Pape maakten Orlob met opvallende Charlotte Susan momenteel de Dujardin naar oprukte De tien is een naar een Jazz) (v. de Marcus 50

der Putten Van beste Nederlandse

de Thamar bezet en staat der hoogst genoteerde 22e Marieke Dinja plaats. Zweistra Putten van 27e is zestiende van de Liere op momenteel amazone Nederlandse positie. de

Wereldranglijst.

Horses.nl Bron: