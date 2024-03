Cornelissen en Van Manen leggen op nieuwe stek puzzelstukjes naar eigen doelen

Adelinde Cornelissen heeft als voormalig lerares Engels uiteindelijk een goedlopende dressuurstal opgebouwd waar ze keihard voor werkt. De dressuuramazone en haar partner Aris van Manen hebben van een nood een deugd gemaakt en zijn neergestreken in de Achterhoek, waar ze naar eigen inzichten een prachtige eigen accommodatie aan het realiseren zijn. Beiden hebben er hun eigen bedrijf waar alles in het teken staat van een happy paard en beiden houden ervan om puzzelstukjes in elkaar te leggen om van veulen uiteindelijk te komen tot een fijn sportpaard.

Even nadat de snelweg A18 ophoudt, nabij Varsseveld, is het nog slechts vijf minuten rijden om te komen bij de nieuwe accommodatie van Dressuurstal Adelinde Cornelissen. Er wordt nog hard gewerkt om het allemaal tot in de puntjes verzorgd en naar eigen wensen te krijgen. Na een natte periode is nu de tijd aangebroken om de bodem glad te maken en de nieuwe paddocks te installeren.

Lees alles over de nieuwe stek van Adelinde Cornelissen en Aris van Manen in het huisvestingsdossier ‘Out of the Box’ in de Paardenkrant 13-14, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.