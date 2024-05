Dirk-Jan van de Water wint Grand Prix Pilisjászfalu

Voor Dirk-Jan van de Water begon het jaar al fantastisch met zijn Wereldbekerdebuut in Gothenberg en deelname aan de Wereldbekerwedstrijd in Amsterdam. Vandaag is ook het Grand Prix-outdoorseizoen goed begonnen voor Van de Water: op CDI Pilisjászfalu in Hongarije reed hij Hexagon's Grandville (Hexagon's Louisville x Rubiquil) met 67,848% naar de eerste plaats.

De proef van Dirk-Jan van de Water en Grandville werd beloond met scores van 66,087% (Ulrike Nivelle, jury bij B) tot 70,000% (Adriaan Hamoen, jury bij H). Onderaan de streep werd het 67,848% en daarmee hun beste internationale score van dit jaar. Eerder ging het duo met 71,739% al ruimschoots over de 70% heen. Dat was in 2021 in Ornago en voor de (tijdelijke) de ruiterwissel met Jazmin Yom-Tov.

Top vier in 67%

Met scores in de 67% deed de top vier in Pilisjászfalu niet veel voor elkaar onder. Met 67,565% werden Matthias Bouten en Pramwaldhof’s Bellagio (v. Bordeaux) tweede. Daarachter Katarzyna Milczarek en Guapo (v. Xarme) met 67,544%. Astrid Neumayer en Zap Zap (v. Bue Hors Zack) sloten met 67,348% aan op de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl