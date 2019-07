EK Jeugd: Nederland voorlopig aan kop in landenwedstrijd Children

In San Giovanni in Marignano kwam vanavond de eerste groep in de landenwedstrijd van de Children aan de start. De Duitse Kenya Schwierking zette met Dino's Boy 2 een knappe proef neer en kwam daarmee op een totaalscore van 72,11%. Senna Evers kreeg 71,57% van de jury en eindigde daarmee achter de Duitse. In de tussenstand gaat Nederland momenteel aan kop, gevolgd door Duitsland en Rusland.