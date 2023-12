Europees kampioene Lilly Marie Collin beëindigd ponytijd met Kür-zege

Lilly Marie Collin heeft op Aachen Youngster Stars haar laatste wedstrijd met de imponerende ponyhengst Cosmo Callidus NRW gereden. Collin, die dit jaar Europees teamgoud en twee individuele gouden plakken won, is inmiddels zestien jaar en mag internationaal niet langer bij de pony's starten.

In Aken wonnen Collin en Cosmo Callidus NRW de landenproef en de Kür, in de individuele proef moesten ze genomen nemen met de tweede plaats. “Ik had me voorgenomen om gewoon plezier te hebben. Maar nu besef ik me pas echt dat dit onze laatste proef was”, reageerde een geëmotioneerde Collin na afloop van de Kür. Vorig jaar won de combinatie ook al twee gouden medailles op het EK in Strezgom: met het team en in de individuele proef.

Collin reed in Aken tevens haar eerste internationale wedstrijd bij de junioren. Met de voorheen door Leonie Richter uitgebrachte Famous K FRH (v. Finest) werd ze zesde in de Kür.

Bron: St. Georg