FEI heft schorsing Russen en Wit-Russen deels op

De FEI heeft besloten dat ruiters en amazones uit Rusland en Wit-Rusland vanaf 1 januari 2026 weer mogen deelnemen aan landenwedstrijden, zij het onder een neutrale vlag. Daarmee versoepelt de FEI de sancties die sinds 2022 van kracht zijn na de Russische invasie van Oekraïne.

Savannah Pieters Door

Het besluit werd genomen op de bestuursvergadering in Hong Kong. Sinds maart 2022 waren alle Russische en Wit-Russische ruiters, paarden en officials uitgesloten van deelname aan internationale FEI-wedstrijden, in lijn met de aanbeveling van het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

Sindsdien kwamen ruiters uit beide landen uitsluitend in aanmerking voor deelname als individuele sporter onder neutrale status, mits zij voldeden aan strikte voorwaarden: geen steun aan de oorlog, geen banden met militaire organisaties en naleving van alle antidoping- en paardenmedicatieregels.

Vanaf 1 januari 2026 is het ook weer toegestaan om FEI-evenementen in Wit-Rusland te organiseren. De FEI benadrukt dat de neutraliteitsregels onverminderd van kracht blijven: er mag geen gebruik worden gemaakt van nationale vlaggen, symbolen of volksliederen.

Bron: Horses.nl/Dressage News