Kleindochter fokker Glamourdale in Studio Herning woensdag

Jasmijn van der Velden, de kleindochter van Joop Rodenburg – de fokker van de kersverse Wereldkampioen Glamourdale – komt aanstaande woensdag samen met moeder Jolanda naar de eerste marathonaflevering van Studio Herning. Voor Horses.nl zijn sport en fokkerij één en daarom horen fokkers ook thuis in in HorsesTV.

Als Glamourdale morgen in de kür weer naar goud loopt – en dat zit er dik in – zal in Studio Herning live te zien en te horen zijn hoe de mensen bij wie Glamourdale het levenslicht zag, dat beleven.

Daarmee wordt de line-up voor Studio Herning nog beter. In de uitzending van morgen ontvangt presentatrice Annette van Trigt ook topruiter Hans Peter Minderhoud (die de afgelopen dag in Herning was), dressuurgrootheid Tineke Bartels en Britt Dekker.

Studio Herning wordt mede mogelijk gemaakt door Primeval