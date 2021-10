Patrik Kittel naar ruim 77% in 3* Grand Prix Herning

Vanavond pakte de Zweedse dressuurruiter Patrik Kittel de winst in de 3* Grand Prix in Herning. Kittel reed de ring binnen op de 9-jarige hengst Touchdown (v. Quaterback). Dit was de derde keer dat de combinatie internationaal Grand Prix startte. Het duo scoorde 77.087%, ruim 5% hoger dan landgenoot Jeanna Hogberg met Astoria (v. Sir Donnerhall II OLD) die op de tweede plaats eindigden. ''Hij is zo uniek'', aldus Kittel over zijn hengst.