Rien van der Schaft en Ad van de Wetering benoemd als Finse bondscoaches

De Finse paardensportbond haalt Nederlandse kennis in huis. Rien van der Schaft, de voormalig bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters, wordt per direct coach van het Finse dressuurteam. Ad van de Wetering, manegehouder van Het Zwarte Water in de Mortel, instructeur en handelaar, wordt bondscoach van de Finse springruiters. Van der Schaft heeft er zin in: "Er zijn een aantal goede ruiters met leuke paarden en het doel is duidelijk: de Europese Kampioenschappen."

Rien van der Schaft was bondscoach van het Nederlandse dressuurteam vanaf eind 2016 tot half 2018. Van der Schaft legde afgelopen zomer zijn taken als bondscoach van de Nederlandse dressuurruiters neer omdat hij zich het vijfde wiel aan de wagen voelde. Nu gaat hij de Finse dressuurruiters richting de Europese Kampioenschappen in Rotterdam helpen. “Het bondscoach zijn vind ik een hartstikke leuke job, het waren de omstandigheden die maakten dat ik besloot om er mee op te houden in Nederland. Ik ben de afgelopen tijd door twee landen benaderd en heb uiteindelijk voor Finland gekozen.”

Zelfde taal

“De gesprekken met de Finse bond waren goed, we spreken dezelfde taal. Als het op rijden aankomt dan hè, aan Fins kan ik namelijk geen touw vastknopen. Van Deens en Zweeds kan ik meestal nog wel wat maken, maar Fins is net Japans.” Het grootste deel van de Finse topdressuurruiters zijn in West-Europa gevestigd, zoals bijvoorbeeld de in Duitsland woonachtige Henri Ruoste. Van der Schaft zal af en toe wel naar Finland gaan, vooral om aan de gang te gaan met het verbreden van de top en het spotten en begeleiden van opkomende talenten.

2019

Het contract van Van der Schaft met de Finse bond loopt nu tot en met de Europese Kampioenschappen in Rotterdam. “De intentie is er om daarna ook door te gaan, maar we gaan eerst voor het EK.” Ad van de Wetering heeft een contract getekend voor 2019. Naast de coaching van het Finse seniorenteam springen gaat de 55-jarige ook de jeugdruiters in Finland begeleiden.

Bron: Horses.nl