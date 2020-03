Ruiters doneren prijzengeld ter ondersteuning van wedstrijden in Californië

Verschillende dressuurruiters hebben hun prijzengeld, dat ze verdiend hadden bij het Pacific Coast CDI3*-concours in Temecula begin maart, teruggegeven aan de organisatie. Met het geld wordt het internationale evenement, dat in de herfst in Temecula plaatsvindt, gefinancierd.

De dressuurruiters meldden zich vrijwillig en gaven hun prijzengeld terug om de kosten laag te houden.

Hoffmann bedenkt doneeractie

Jennifer Hoffmann kwam op het idee om haar prijzengeld terug te geven aan de organisatie. De amazone had in Temecula een paar duizend dollar verdiend. Hoffmann won in het zadel van de 9-jarige Rondoro Noblesse (v. Rosengold OLD) de Prix St. Georges en de Intermediate I. De Amerikaan boekte met de 12-jarige Finesse (v. Festrausch) ook zeges in de Grand Prix en de Grand Prix Spécial.

Waardering tonen

Hoffmann: ”Ik voelde dat ik iets wilde doen om mijn waardering te tonen. Ik zal de organisatie in de toekomst blijven helpen om te doen wat ik kan en om de wedstrijden in Californië voortdurend te promoten.”

Teken van dankbaarheid

Nick Wagman pakte de tweede plaats in de Grand Prix en hij werd derde in de Grand Prix Spécial. In beide proeven rekende de Amerikaan op de KWPN’er Zenith (v. Painted Black). Wagman: ”Ik heb mijn prijzengeld teruggegeven als teken van dankbaarheid voor het organiseren van de wedstrijden en om het mogelijk te maken om nieuwe evenementen te organiseren.”

