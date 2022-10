Sissi Gijsen wint pony-kür in Ornago

Sissi Gijsen heeft CDI Ornago afgelopen zondag op succesvolle wijze afgesloten. De amazone kon na haar overwinning in de individuele proef ook de eerste prijs voor haar kür op muziek in ontvangst nemen. Met New Star (v. Speykbosch Nelson) nam ze met 73,60% een klein procent voorsprong op de Italiaanse Ludovica Camerlengo.

Gijsen werd in maart dit jaar nog KNHS Indoorkampioen in de klasse Z1 categorie D/E met New Star en maakte daarna de overstap naar de klasse Z2. In april volgde het internationale debuut. In Ornago won ze voor het eerst een rubriek en kon daar zondag gelijk haar tweede internationale zege aan toevoegen. Megan Hiemstra werd in de kür derde. Met Brouwershaven’s Peligrini liet ze een score van 71,508% optekenen.

In de young riders-kür was er een derde plaats voor Nina Woerts. Met Bube (v. UB40) kwam de amazone tot een score van 66,508%.

Uitslag pony’s.

Uitslag young riders.