The Times publiceert uitgebreid artikel over Dujardin: ‘Een sport in crisis’

De Britse krant The Times heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd over Charlotte Duajrdin. In het artikel komen onder andere de Britse dressuurruiters Richard Davison, Laura Tomlinson en Becky Moody, de Britse fokster Emma Blundell, dierenarts Mette Uhldahl, fotograaf Crispin Johannessen en Johan Fyrberg, de voorzitter van de Zweedse paardensportbond. Verder wordt in het artikel duidelijk dat Luc Schelstraete raadsman is van Dujardin in de kwestie.

Het goed doorwrochte artikel levert een aantal interessante feiten, stellingnames en inzichten op. Allereerst dat de Nederlandse advocaat Luc Schelstraete is van Dujardin (en daarmee tegenover Stephan Wensing staat, die de anonieme klokkenluider vertegenwoordigt). Schelstraete zegt onder andere dat hij vindt dat de zaak niet in behandeling genomen kan worden door de FEI zolang de klokkenluider anoniem is. “We hebben vragen als: waarom vier jaar wachten?”.

Collega’s

Dujardins collega’s Laura Tomlinson, Lewis Carrier, Becky Moody, Richard Davison en Sarah Squires komen ook aan het woord. Carrier zegt onder ander: “Ik keur het niet goed, maar het is zeer zwaar voor haar als persoon.”

“Ze is een mens, we moeten ons herinneren: mensen maken fouten”, zegt Squires. Tomilson vergelijkt het met 25 mijl per uur rijden waar 20 is toegestaan, Moody noemt het anders: “het is geen overtreding van de snelheid, het is een serieuze inschattingsfout.”

De Britse eventingamazone Lucinda Green staat er anders in en wil het niet zo simpel afdoen: “Ze heeft 100 gereden waar 20 is toegestaan én heeft daarbij een kind overreden.”

Zwaar teleurgesteld

Richard Davison, een goede vriend van Carl Hester, vertelt dat Hester zwaar teleurgesteld is in Dujardin. Fokster Emma Bundell, die Mount St. John Freestyle in training had bij Duajrdin (en de merrie daar weggehaald heeft), zegt onder andere dat de ’training’ op de video ‘zinloos is’.

Dierenarts Rachel Murray zegt onder andere dat een paard ‘zelfverzekerd en relaxed’ moet zijn om succesvol te zijn in dressuur.”

Uhldah

De Deense dierenarts Mette Uhldal, die onlangs stopte als veterinair adviseur van de Deense paardensportbond vanwege de omgang van de bond met de schandalen én omdat ze niet kon instaan voor het welzijn van de paarden (lees hier meer) zegt in het artikel onder ander: “Als er volledige transparantie zou zijn, zouden we veel meer van deze video’s zien.”

Zweedse bond

De Zweedse fotograaf Crispin Johannessen, die dit voorjaar in het nieuws kwam met zijn blauwe tongen-foto’s van dressuurpaarden in de Wereldbeker, zegt onder ander: “Het is lastig om te weten te komen hoe vaak Dujardin haar paarden slaat, maar blauwe tongen zijn te zien in de arena. Het is een indicatie van het welzijn van de paarden en het is midden in het zicht ‘verborgen’. Dat is het probleem.”

Dierenarts Murray zegt daarover: “Er zit geen wetenschap achter de blauwe tongen. Mensen zien blauwe tongen als een teken van mishandeling, maar dat kun je niet zo simpel zeggen.” Uhdahl zegt: “Een orgaan dat blauw wordt is een serieuze zaak.”

Johan Fyrberg, de voorzitter van de Zweedse bond, zegt daarover: “Dit is geen Zweedse kwestie, maar een globale kwestie.” Hij noemt welzijn een extentieel probleem van dressuur. “We zeggen heel duidelijk: dit wordt kritisch.”

Bron: The Times