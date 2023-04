WB-finale Omaha: Geen kür voor Ingrid Klimke en Franziskus

Nadat de Wereldbekerfinale in Omaha voor Dinja van Liere en Hermès N.O.P. (v. Easy Game) helaas voortijdig eindigde, is nu ook een Duitse topcombinatie uit de strijd. Ingrid Klimke, die in de Grand Prix vierde werd met Franziskus FRH (v. Fidertanz), heeft de hengst moeten terugtrekken voor de kür die vrijdag verreden wordt.

Franziskus heeft in Omaha een acute blessure opgelopen. “Ik vind het heel jammer dat we hier zo onverwachts niet mee kunnen doen aan de kür op muziek. Maar het welzijn van Franz staat voorop en met het oog op het komende outdoorseizoen hebben we hem teruggetrokken”, vertelt Ingrid Klimke.

Bron: Horses.nl / FN