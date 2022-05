Briatore NRW wint inloopproef Nürnberger Burg-Pokal

De inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal op CDI Mannheim is met 74,024% gewonnen door Andrina Suter en Briatore NRW (Belissimo M x Dresemann). De Zwitserse amazone is grote favoriet voor de overwinning in de kwalificatieproef die dinsdag wordt verreden, ze werd namelijk ook tweede met Del Curto (Dimaggio x Wolkenstein II).