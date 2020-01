Diederik van Silfhout wint kadervorming met nieuwe troef: ‘Zijn ontwikkeling is echt apart’

Met zijn nieuwe troef Pin Rock’s Foxfire Blitz (Fernet x Caritas) won Diederik van Silfhout vandaag op de Subtopwedstrijd in Tolbert de voor kadervorming tellende Grand Prix. Van Silfhout noteerde met met twaalfjarige ruin, die hij pas sinds kort onder het zadel heeft, de dikke A-kaderscore van 74,493%. Daarmee lijkt de ruiter te beschikken over een potentieel teampaard.

Diederik van Silfhout maakte vorige week op IICH Groningen zijn wedstrijddebuut met Pin Rock’s Foxfire Blitz. Dat was toen goed voor 68,288% en gisteren ging er in Tolbert met 73,967% dik vijf procent bovenop. “Als hij elke keer vijf procent omhoog gaat, is het goed”, vertelde Van Silfhout gisteren. “Weer vijf procent erbij lukte vandaag helaas niet maar ik ben heel blij met hem.”

Richting de 75/76

“Bolle (de roepnaam van Pin Rock’s Foxfire Blitz omdat hij bij aankomst bij Van Silhout redelijk dik was, red.) ging echt heel goed. In de pirouette naar rechts zat nog een hakkeltje maar als dat eruit is, zitten we denk ik al een heel eind richting de 75/76 procent.”

Beetje beter

Voor de piaffe en passage verschenen meerdere 8-en en 8,5-en op het protocol en ook de serie om de twee was goed voor een 8,5. “Het was nu onze derde keer in de Grand Prix en ik ben hartstikke blij hoe Bolle hij zich heeft ontwikkeld. Dat is echt apart. De score was vandaag al super goed maar ik denk dat het echt nog wel een beetje beter kan. Bolle is echt een paard dat in de ring heel graag zijn werk doet.”

Potentieel teampaard

Met deze snelle progressie ziet Van Silfhout in Bolle een potentieel teampaard. “De kwaliteit is er. In Zuidbroek hadden we nog wat fouten en inmiddels heb ik meer informatie. Dat nu verder uitbouwen en afwachten of er niet iemand voorbij komt die hem heel graag wil hebben. Het is een heel fijn paard, ook op stal. Echt een super lief beest. In de korte tijd dat ik hem op stal heb, heb ik hem netjes opgebouwd en daarna heeft hij best veel moeten doen. Maar als het zó uitpakt is dat hartstikke leuk. Als ik met hem wat wil richting Tokio moet hij binnenkort ook internationaal mee, we gaan nu een planning maken.”

Twee kaderscores voor Hans Peter Minderhoud

Naast Pin Rock’s Foxfire Blitz bracht Van Silfhout ook Expression (v. Vivaldi) aan de start die een tijd langs de kant stond. Die rentree was goed voor de B-kaderscore van 72,826% (sinds dit jaar heeft de KNHS de grens van de A-kaderscore opgeschroefd naar van 72 naar 73 procent). Ook Hans Peter Minderhoud was succesvol met twee paarden. Hij reed Glock’s Zanardi (v. Rubels) naar de B-kaderscore van 71,848% en daarmee de derde plaats. Ook met Glock’s Casper (v. Westpoint) noteerde hij een B-kaderscore van 71,413%. Daarmee werd het duo vierde maar die plek moesten ze wel delen met Veronique Roerink en Flanell (v. Apache) die exact dezelfde score bijeen reden.

Hans Peter Minderhoud en Zanardi op weg naar de B-score van 71,848%. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Ook met Glock’s Casper zette Hans Peter Minderhoud een fraaie B-kaderscore neer. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Ook B-kaderscores voor Nekeman en Zweistra

Daarnaast waren er B-kaderscores voor Denise Nekeman en Thamar Zweistra. Nekeman noteerde met Boston STH (v. Johnson) 71,268% en werd daarmee zesde, Zweistra en El Macho Malo (v. Jazz) volgden met 71,232% op de zevende plek.

Bron: Horses.nl