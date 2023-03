Finale KNHS Para Dressuur Trophy op CDI Tolbert 

De datum en de locatie van de finale van de KNHS Para Dressuur Trophy is bekend. Deze wordt op zondag 16 april vanaf 16.30 uur verreden in Tolbert. Het wordt een finale met internationale allure want gastheer is het internationale dressuurconcours CDI Tolbert.

In Tolbert komen combinaties aan de start die via de kwalificatiewedstrijden op de prestigieuze concoursen Jumping Amsterdam en The Dutch Masters een startplek hebben bemachtigd voor de finale. In de finale wordt een kür op muziek gereden, die is bepalend voor de uitslag van de KNHS Para Dressuur Trophy. In de finale komen de in de kwalificatie- en selectiewedstrijden behaalde resultaten te vervallen.

Laatste kwalificatie

De laatste kwalificatiewedstrijd van de KNHS Para Dressuur Trophy wordt aanstaande vrijdag 10 maart vanaf 13.00 uur verreden op The Dutch Masters in ’s-Hertogenbosch. Daarin komen onder andere Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi), Frank Hosmar met Alphaville N.O.P. (v. Sandreo), Maud de Reu met Webron (v. Sir Sinclair) en Demi Haerkens met EHL Daula N.O.P. (v. Gribaldi) aan de start. Na ’s-Hertogenbosch wordt het deelnemersveld voor de finale in Tolbert bekend.

