Grand Prix-paard Italo van Saskia van Es verkocht

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Grand Prix-paard Italo van Saskia van Es verkocht featured image
Saskia van Es met Italo (v. Fürstenball) Foto: Foto4U
Door Savannah Pieters

De Fürstenball-zoon Italo, die met Saskia van Es op nationaal Grand Prix-niveau uitkwam, is verkocht. Natalie Lankester, die uitkomt voor de Verenigde Arabische Emiraten, is de nieuwe amazone van de twaalfjarige hengst. Onlangs werd ook Van Es’ Lichte Tour-paard Fireball (For Romance I uit de moeder van Maxima Bella) verkocht naar een Amerikaanse jeugdruiter.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Overig nieuws