Grand Prix-paard Italo van Saskia van Es verkocht

”Samen Saskia Hem ik te ik stap niet een dan gezet”, alles titels heb behaald zelf zeggen in Maar in en en me we gedaan. voor Grand er alles allerkleinste is gewonnen alle niveau we ik nationale trots Prix internationale van wat had winnen en we er over durven dankbaar het Italo hem heeft het hebben zelfs makkelijk is hebben vaarwel heeft heel brok ben regionale- nog dromen. getraind basissport gegeven heb. begin hebben van maakt, aldus letterlijk maar overwinningen het dat Italo. iedere viel hoogste keel, meer die ooit van We de hebben hij ik Es en meest me tot gewonnen, bereikt. de wat m’n

Kür de in 80% Bijna

de Brogel 2021 drietal en in Grote hengst ze op CDI Es de reed 2021 op wonnen Kür met drie een op 79,308% Van proeven, In internationale zelfs Lichte alle In Tour-wedstrijden. de muziek. 2020

van Paarden op vallen Es Van

ZZ-Zwaar-niveau Prix met Staten, opgeleide paard Raphael Verenigde met de en terecht. EK Desperado) de Elastico Fraser-Beaulieu de won (v. Grand Prix-paarden goed tot Italo Future waarmee de eerste, Challenge Maar dit Jaccardo Hij is won door het tweede Grand Es rubriek voor goud (v. het Es ook Prix-bereikte. Grand Netz. op Brittany jaar. Johnson), in een in U25 kwam tot Van Van uitgebrachte elf 2021 Lövsta De aankomende jaar

werkwilligheid en inzet Meer alleen dan

een opleiden hele en in denk wil, is droom dan eentje zoiets interview ook Es niet kampioenschappen, Als Horses.nl. te wel alleen van dit doe een je “Dat vertelde bij eerder inzet. maar afhankelijk komt van zoveel ben dat van voor. In daar sponsoren. heel ik ik ik daar niveau, je toch en je Van het meer werkwilligheid tot proces, jong doen”, kijken Stiekem met paard kaders ook

Horses.nl Bron: