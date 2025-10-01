Karen Nijvelts Grand Prix-paard Elysias uit de sport

Ellen Liem
Karen Nijvelts Grand Prix-paard Elysias uit de sport featured image
Karen Nijvelt met Elysias Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Er is een einde gekomen aan de sportieve carrière van Elysias (Jazz x Rhodium) die door Karen Nijvelt succesvol werd opgeleid. De combinatie behaalde successen vanaf de jonge paarden tot met de internationale Grand Prix. Omdat het volgens Nijvelt wat minder vanzelfsprekend werd, mag de 16-jarige ruin mag nu van zijn pensioen genieten.

