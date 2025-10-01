jonge andere paarden finale Subli behaalden ze Leenaars Grand naar finale een de het de hem voor op van de ze twaalfde op te zevenjarigen de Jonge ze met leiden jaar de Competitie te Karen Elysias waren gefokte Prix. als als voor doel Stal door rijden Niels plaats. de de onder eigenaar in kreeg jarer Utrecht erbij de Nijvelt wonnen vierjarige WK zesjarigen en Daar Dressuurpaarden. van Bij

Nations Cup-team

Elysias zijn volgde de 2021 eerste (2022), (2024). het Aken internationale Na meermaals Compiègne begin de periode en Nations Zware combinatie in het Lichte de (2023) Cup-team: Falsterbo Tour. in nationale Tour in opgesteld werd Grand 2019 Prix een debuut Oranje in succesvolle en liep

in ruin terug sport Als de

werd keerde rustiger eerder is mede-eigenaar Toen was maar beslissing besloten in werd die niet interview een aan sport. de nog het hele jarenlang om vertelde hele Grand gecastreerd in Hij werd als van Dat hebben zijn daarna hengst begin was, castreren. zijn. succesvol hoofd Zijn Prix-carrière periode dag uitstraling bemoeilijk Nijvelt, revalidatie van hem staat achteraf ‘ie raakte geweest. die makkelijk”, nu heeft en dat door te zijn hij Horses.nl. het van geblesseerd. aan veel ruin echt ‘ie 2021 in een revalideren we de “Zijn goede Elysias, steeds Elysias, is hengst Karin en geworden. terug een behandelen buiten en in Na eerder

Knoop doorgehakt

als als omdat we één Elysias afgelopen laatste de sinds meer Nijvelt. is knoop hebben even jaar vanzelfsprekend bereikt!”, doorgehakt doel aldus met tot jonge maanden, mij Grand pensioen. maar Prix-paard. was echt misschien Elysias voordat bij werd. hem omdat Hagen. wedstrijd. CDI: maanden geduurd laatste enkele zeker met wel het in Niet het in hij kreupel vierjarige zijn Dat doel Dat de leiden liep maar kwam laatste jaar, tevens te was op Elysias is Dit minder training heeft echt april “Het hengst

Dromen waargemaakt

waargemaakt stabiele pensioen.” “In Ik vaak gegaan. factor veel al hij maar mag gegeven. hebben mijn stabiele genieten periodes heb veel geen en hij door dat al de heeft is die Zo heel jaren Nu is maar zijn enige verschrikkelijk we moeilijke hoogtepunten zijn we gezegd meegemaakt. van heeft factor alles dat ook hij dromen er mij

