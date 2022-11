Kristian Würtz Green en Blue Hors scheiden hun wegen

Kristian Würtz Green, die op 15 augustus dit jaar bij Blue Hors in dienst is getreden, heeft bekend gemaakt dat er ook alweer een einde is gekomen aan zijn periode bij de Deense hengstenhouderij. Würtz Green, die recent zijn Intermédiaire II-debuut maakte met Blue Hors Zepter, geeft op social media geen specifieke reden voor het vertrek. "Kristian heeft binnen de proefperiode laten weten zijn functie neer te leggen", aldus Blue Hors.

“We willen Kristian bedenken voor zijn competente bijdrage als ruiter, waar we heel tevreden over zijn. We wensen Kristian het allerbeste in de toekomst en kijken er naar uit om hem weer tegen te komen.” De ruiter liet aan Ridehesten weten dat hij wel actief blijft in de paardensport, maar dat hij nog geen concrete toekomstplannen heeft.

De pas twintigjarige ruiter nam bij de jeugd aan drie Europese kampioenschappen deel, in 2016 en 2017 bij de pony’s en in 2020 bij de junioren. In mei dit jaar maakte hij bekend dat hij vanaf 1 september bij Blue Hors in dienst zou treden.

Bron: Ridehesten/Horses.nl