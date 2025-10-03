Miami Turfhorst verhuist naar Carmen Coronel

De KWPN aangewezen en bij het AES-goedgekeurde Miami Turfhorst (Glock’s Toto Jr x Blue Hors Don Schufro) heeft een nieuwe thuis gevonden bij amazone Carmen Coronel. De hengst, gefokt door Stoeterij Turfhorst, maakte vorig jaar een succesvol debuut in de Lichte tour onder Emmelie Scholtens en liet thuis al zien over Grand Prix-potentieel te beschikken.

Miami Turfhorst was in eigendom van de fokker, Joop van Uytert en Trainingsstal Witte Scholtens. Bij laatstgenoemde kwam hij als 2,5-jarige leeftijd op stal ter voorbereiding op de tweede bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring, waarna Emmelie zijn verdere opleiding overnam.

In maart vorig jaar maakte het duo een winnend debuut in de Subtop, waar ze direct het ZZ-Zwaar op naam schreven. Op de Subtopwedstrijd in Beesd (oktober 2024) reed Scholtens de hengst met 68,824% naar de tweede plaats in de Prix St. Georges.

Bron: Horses.nl/ Instagram