Nieuw Grand Prix-paard voor Diederik van Silfhout: ‘Nu kilometers maken’

Diederik van Silfhout heeft een nieuw Grand Prix-paard onder het zadel. Het gaat om Pin Rock’s Foxfire Blitz (Fernet x Caritas) die eerder werd gereden door Fiona Bigwood. Met de twaalfjarige Fins gefokte ruin maakte Van Silfhout vandaag op IICH Groningen in Zuidbroek een geslaagd wedstrijddebuut: met 68,288% werd de kersverse combinatie derde in de Grand Prix.

“Bolle is normaal een beetje sloom maar was nu voor de verandering heel heet. Dat kostte veel punten”, vertelt Diederik van Silfhout over zijn nieuwe troef die van zijn vader Alex de bijnaam Bolle kreeg. “Eigenlijk is zijn roepnaam Rock maar toen hij kwam, was hij redelijk dik waarop mijn vader hem Bolle noemde.”

Paar dingen

“Bolle schrok bij de uitgang, we hadden een telfout in de zigzag, de pirouettes waren een beetje groot en zo waren er nog een paar dingen. Hij heeft een super ruige piaffe en passage alleen het schrikken bij het aanpassageren was duur. Zowel de overgang als de passage waren kapot”, zegt Van Silfhout over zijn proef. Hoewel het duo met de derde plaats ruimschoots geplaatst was voor de kür, besloot de ruiter daarin niet van start te gaan. “Dat was gewoon teveel.”

Mega piaffe en passage

De voormalig Fins Grand Prix-kampioen staat sinds zes weken op stal bij Van Silfhout. “Fiona Bigwood is thuis druk aan het verbouwen en vroeg of ze hem kon brengen. Uiteindelijk moet hij een keer verkocht worden maar daar is geen haast mee. Als de fouten eruit zijn denk ik dat hij echt goed kan scoren. Hij kan fantastisch draven, mooi galopperen en heeft een mega piaffe en passage. Daar hadden we vandaag ook negens voor. Er is niks slecht aan. We gaan nu gewoon lekker kilometers maken en dan zien we wel.”

Rentree Expression

Van Silfhout brengt volgende week op de meerdaagse Subtopwedstrijd in Tolbert meerdere paarden aan de start. Daaronder ook zijn kaderpaard Expression (v. Vivaldi) die door een kleine blessure al een tijd niet meer in de ring verscheen en momenteel nog niet op de startlijst van Tolbert staat. “Expression gaat ook mee en hij gaat thuis echt heel goed. Ik ben blij om hem weer mee op concours te kunnen nemen.”

Bron: Horses.nl