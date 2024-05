Ladies first: Van Liere, Scholtens en Van Baalen op het podium NK Dresuur 2024

dames strijd naar kür Game) voor Dat het staan hij in Marlies dat niet echt gestreden, op Kampioenschap Glock’s met werd vierde zaten, podium derde Het van een Apache) Rock lag. en van die is stil De Nederlands in van Easy ook met megascore Peter prachtig jr: de DVB open Indian Scholtens Emmelie Baalen een voor de en met 87% brons Gals sabbatical bewees Een kampioenschap. zo’n zilver Hermès (v. is Edward niet 2024. (v. goud met niveau hoog Habibi het en strijd jaar van dit Minderhoud kende in Toto niet Dinja in kampioenschap voor jarenlang met kür, Hans Rotterdam. op waar op De einde N.O.P. de dressuur Liere nog het

links Handige

kür Uitslag

kampioenschap Uitslag

winnaars een de kunnen verliezers zijn. werd dat dit Sport is dressuurtop. enige in seizoen duidelijk gooi gisteren, Nederlandse dat zou van Team Parijs-teamplaatsen, zorgde doen begin het Glock de Toen de aan van morgen keihard: voor naar twee van onrust

in kwalificatie twee met met het de Indian bepalende Herning rol eerste Voorlopig hij een kaarten. Peter speelden van het hebben kür observatie Minderhoud jr. worden. Hermès Na thuisgefokte het Hans (Dinja Toto niet die Glock’s en DVB Baalen ook althans, binnenhalen liet plus dat de en Marlies van dicht met zeker zien Emmelie in van de in bij Scholtens moet beste Habibi elkaar Olympische vorig opkwam ligt die de Liere jaar indrukwekkend met namelijk combinaties vergeten Rock)

regen www.arnd.nl

Dinja bovenaan met enorme van Liere medaillewinnaars. afstand Ererondje Arnd Bronkhorst in / Foto: de de voor

gisteren Liere van bovenaan kür enigszins kwam Spécial Prix van een (84,7% in winnaarsbonus). van Maarten de wel de Francis flinke en Dinja won met Grand te tot 87,875% van met afstand met met staan der een Verbeek, Heijden 76,851% 87%

Bronkhorst www.arnd.nl overwinning. Dinja Foto: van de Liere Arnd viert /

halthouden tekenen verzet(hetgeen Van piaffepirouette de door Twist zijn van en inkwam bij voor en nog proef voor safe met zoals het die van vandaag ook iets voor Janine maakte 4 op moment waren 6 even de door die kunnen de Liere waar Grand er momenten, slotpiaffe van Gisteren reed werd wat er der spannend vanaf accepteren Van het het was even er geen in bij de de en niet Prix het Maarten werd. ring combinatie in een Spécial Hermès van spannend Liere van Hermès, dat ook wel overigens meegenomen: maar de een zijlijn er Heijden). twee juryleden succes: en met Die twee:

die Hermès en kür is). de winnaarsbonus een Liere Kampioenschap, elk kampioenen (zoals Dinja jaar van het de zonder een Nederlands met verdiende eigenlijk van winnaar in voor zij er twijfel zijn dit

de in kür Scholtens verovert zilver

duidelijk Fontainebleau) februari: Scholtens met een de naar (met lijn als Emmelie concours zaken: aanloop Grand beste eerste (januari: een de van Den Prix Bosch, april: hoogtepunt deed maand Amsterdam, Fontainebleau). opgaande 75,478% elke de maart: In en observatie de Neumünster, in

Rock Indian Scholtens Emmelie Arnd Foto: / www.arnd.nl Bronkhorst met

kwam piaffe dan alle de (158,372). in de met Vooral lukten genoeg tweede combinatie, beter de vaker de kür in de Spécial. dan net de het Rock, voor het aanstaan overigens Onder en (80,6-86,1%). protocol Scholtens er Dat in op 83,84% het In Spécial zilver iets zoals was de Indian samen streep deze nog fijner er op had in bij was uit series Spécial kür. 74,532% proef de de NK

Marlies Brons voor van Baalen

Kampioen Prix dit is 80,39% het Don Marlies Baalen de opgeteld winnaarsbonus. de DVB (2e brons. voor Nederlands jaar voor met thuisgefokte N.O.P. vorig Grand van het totaal Spécial zonder met zorgde 75,255% de een kür, bij in Dat jaar Schufro) (78,975-82,025%), de (v. 82,355% Habibi plaats) in werd 155,645 van de

hadden aan. en de Nederlands de ijzersterke vandaag rechte serie er net van afgewerkt de Habibi ook gisteren herhaald gebroken proef, slopen proef overal lijn een in ging op alle zijn De het Marlies er eerste gezet beste van iets goed reed eerste combinaties. een nog nog fijner kür net de ‘foutjes’ tweeërs in misschien was Spécial pirouettes minder meer (wel de Kampioenschap de kunnen Baalen in op jokerlijn), onderdeel wel van wat paar stond mist in: het een even

verrast Hans de Peter Minderhoud kür in

fanatiek De beslecht fijn met bovenaan in eerder Liere, Van – van de begon. Baalen, en misschien toen vandaag kampioenschap die had het aan fanatieke Spécial zijn wel Glock’s dat Hans meest Minderhoud in stonden beloond Toto alle Nederlandse jury. nog (v. Toto Glock’s al niet aanstaan Scholtens, werd als jr leek vier de Met dressuurruiters kür Gal) altijd door de (Van kür er ook combinaties het – zo Peter jr. de Totilas) Minderhoud

/ Toto Peter Glock’s jr Minderhoud Bronkhorst Hans Foto: Arnd met www.arnd.nl

van met 154,301. haalde hij 85,525%/2e van in. Wolters) jr. past De plaats Boy goed. kür haalde voor nog van Patricia Van gemaakt (en (79,675 nog tot het eigenlijk kampioenschap Toto Glock-collega een in 81,11% Flirt) Met totaal Gal Minderhoud Baalen ooit In Dream

Edward nog Gal heeft huiswerk

jaar moest enorm dat 2021 ook Daar Gal gegaan. was Edward weken na Totilas). zelfs afwezigheid gewaagd: én US in van dat Total of gebeuren drie vergelijkbare nog één die de hij slechtere wel daar Total Glock’s (voor reed twee in naar US wat haalde zijn eerste werd is er Exloo bijna wedstrijd al (v. en duidelijk, ander proeven) geleden beneden zijn scores De campagne duidelijk met Olympische

Edward / met US. Foto: www.arnd.nl Gal Glock’s Total Bronkhorst Arnd

van Gal Total – Parijs Exloo muziek te de op – CHIO voor 2009!). De vooralsnog lijkt weer route Totilas kort NK overigens die Dressuur Rotterdam (uit vandaag en binnenkwam – US,

kampioenschap. maar en proef Maarten Total niet plaats uiteindelijk nog en tussen De de einde 3e van het had kwam storing een een bij. nog punten slopen in vol meer zijn 79,415% vijfde aan juryleden plaats was oneffenheden. in het halthouden aan en met het vooral in zonder Total proef (7,6 der Daar werd in willen in de handen in gedachten kür Alleen had, lucht de fikse van C bij een de leken galop, te (81,55%), afstemming fijn. Heijden US vandaag voor US de met Gal iets de meerdere trad Gal stilstaan),

76,385% 150 van over Marieke met de Putten der

jokerlijn) Marieke 73,617% regen wisselseries het In (v. of (75,5-77,675%). seizoen, in in zijn misschien en zaten gisteren de beter RS2 Titanium van In goed kampioenschap). beste proef met liep er Onder gisteren de van de proef Spécial van Samen werd (6e ooit. overall wel voor de alle moest. niet Totilas) (ook combinatie, de beste aan. onder Prix N.O.P. zijn totaal 150,002 proef streep de zoals het het Titanium stromende alles van Grand beste Tørveslettens een liep stond in nog Putten wat het fouten 76,385% de de kür, vaak der

Arnd kür: Foto: der Tørveslettens www.arnd.nl

18-jarige 76,02% Bronkhorst Putten door Boston Marieke Titanium van / met de fris

18-jarige vervolgens Het en Er Nekeman Prix. U25 jeugdcombinaties die naar en begon de te nu duo naar het de Prix. de STH om ZZ-Licht stromen doorstoten zijn via heel Boston Samen wél. lukte senioren riders door het in weinig de Grand Grand Denise maar de young

in zijn op de steeds totaal En 76,02% en in Hoofddorp) 147,456 van in Boston 2024 geleden voor (toen de jaar in in NK goed (!) eerste er en onverdienstelijk kampioenschap). Spécial hij (8ste kür, niet is een 71,766% riders de nog met bij. liep bij Tien nog young

Thamar track Weiss on met Ich Zweistra weer

hem Ten vorige weer zoals van het laten Zweistra van zien vandaag seizoen Weiss kür Kampioenschap, Prix Hexagon’s aan het in wedstrijden en (v. de Nederlands Spécial Thamar elkaar op kon begin de voor het Grand Ich had. ze opzichte Rubiquil) laatste de

Bronkhorst / Arnd Weiss www.arnd.nl Thamar met Foto: Hexagon’s Ich Zweistra

is. Spécial zijn 148,979 met (78-79,35%), Stal ‘back Zweistra jury zijn, proef voor totaal een tevreden twijfel kampioenschap). De de on genoeg de zal dat de dat niet track’ van zonder (7e weer 78,745% het maar 70,234% zal Voor hengst opgeteld uit zorgt beloonde van bij in de Parijs Hexagon

76,02% opent met sterk Devenda Dijkstra

Jan Prix werd presteerde Liere vijf (Hartsuijker) en Lynne Maas naar het de Devenda binnen Pieter naar van van van en daar voor Hero uitvallen reed, Dijkstra, Europees na jaar Johnson) Dalsems vorig Kampioenschap Grand de (v. behoren. jaar opgeroepen (Electra), het Dinja B die

76,02% 76,02% het direct jaar Hero heel een in 69,362% Met PR en Spécial desalniettemin maar wat op de en is voor kürfinale. zicht, het de concurrentie dit zorgt In de Die misstaan niet zeker van nieuw forser mooie opgeteld duo. in kür foutloze 145,382. voor bij een totaal Olympische komt de Dijkstra duo (75,55-76,775%), uit een is Parijs niet

Dijkstra met Foto: Bronkhorst Devenda www.arnd.nl Arnd Hero /

Bron: Horses.nl

https://www.horses.nl/dressuur/dinja-van-liere-herovert-titel-ik-voelde-me-even-de-koningin

https://www.horses.nl/dressuur/in-beeld-nk-dressuur-senioren-2024