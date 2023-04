Voor 590.000 euro verkochte Embolo maakt wedstrijddebuut met Raphael Netz

Benjamin Werndl en zijn zus Jessica von Bredow-Werndl legden afgelopen herfst maar liefst 590.000 euro neer voor de toen driejarige Embolo (Escamillo x Detroit). Vandaag maakte de Westfaler-ruin op een nationale wedstrijd in Oberbayern zijn wedstrijddebuut met Raphael Netz, de stalruiter van de Werndls. Met een 7,6 gemiddeld werd hij zesde in de Duitse klasse A.

Embolo kreeg het hoogste cijfer, een 9,5, voor zijn draf. Voor de galop en de totaalindruk konden de juryleden achten kwijt. Een zes voor de stap en een 6,5 voor de Durchlässigkeit haalden het gemiddelde wat naar beneden. “Hij stond goed aan. We reden onze proef in de stromende regen, volgens mij vond hij dat niet zo grappig”, vertelt Netz aan St. Georg. “Het is echt een vliegtuig en het was erg leuk om hem voor te stellen.”

Bron: St. Georg/Horses.nl