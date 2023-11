Bundeskampioene Barbor BS naar Isabel Freese

Fokker Bernhard Sieverding heeft de Bundeskampioene Barbor BS (Bonds x Livaldon) verkocht aan Maik Kanitzky van Gestüt Heidehof, dat meldt Eurodressage. Kanitzky heeft de driejarige merrie in training gezet bij internationaal Grand Prix-amazone Isabel Freese. Het lange termijndoel voor Kanitzky en Freese is deelname aan het WK Jonge Dressuurpaarden in 2025.