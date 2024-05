Dujardin en Hester reflecteren op hun ‘Parijs-paarden’: ‘Imhotep is nu zoveel sterker’

Charlotte Dujardin en Carl Hester stonden beide op de masterlist van Hickstead om hun paarden meer wedstrijdervaring op te laten doen richting Parijs. Ondanks een dure fout in de eners won Dujardin met de Everdale-zoon Imhotep met 81,36% alsnog de CDI3* Grand Prix Special. "Het was een dure fout, maar verder ben ik heel blij. Het is een ongelooflijk paard. Het moeilijkste is om risico te nemen en dan geen fouten te maken. Dat is waar ik op dit moment mee speel. Hopelijk krijg ik het allemaal op tijd gladgestreken", aldus Dujardin in een reactie aan H&H.

Ze vervolgt: “Vroeger was het best moeilijk om alles in elkaar te zetten, maar nu voelt het zoveel gemakkelijker. Hij is zoveel zelfverzekerder en zoveel sterker geworden. Daarom is het nu voor mij gemakkelijker om me te kunnen concentreren op de kleine puntjes. Hij heeft een ongelooflijke motor en kracht. Voorheen moest ik hem er echt doorheen helpen, omdat hij zijn krachten nog niet kon beheren.”

En Vogue of Fame naar Parijs?

Aan H&H vertelt Hester dat hij nog niet heeft besloten of En Vogue (v. Jazz) of Fame (v. Bordeaux) meeneemt naar Parijs (als hij zou worden geselecteerd). “Op dit moment is het nog te vroeg in het seizoen om te zeggen; Vogue was zeer succesvol in Tokio en scoorde tot 78%. Dat zou zijn hoogste cijfer zijn in de Special, terwijl Fame dit weekend een score van 77,88% kreeg en hij is nog niet op volle toeren. Het zijn allebei zeer capabele paarden en hopelijk wordt een van hen geselecteerd.”

Details glad strijken

“Ik kan echt zeggen dat ik deze paarden zo dankbaar ben voor alles wat ze me tot nu toe als ruiter hebben gegeven. Deze show (red. CDI Hickstead) is voor zowel Charlotte als mij een goede indicatie geweest dat het de goede kant op gaat. De paarden voelen zich fantastisch en ik denk dat we alle details beginnen glad te strijken die nodig zijn om deze hoge scores te behalen.”

Bron: Horses.nl/ Horse&hound