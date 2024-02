EK-merrie Annabelle is moeder geworden

Annabelle (Conteur x Linaro), de merrie die met Helen Langehanenberg uitkwam op internationaal Grand Prix-niveau en in 2021 deelnam aan het EK Dressuur in Hagen, is voor het eerst moeder geworden. Annabelle heeft een merrieveulen van Dynamic Dream (Dream Boy x Sir Donnerhall I) op de wereld gezet.

Annabelle maakte in 2018 haar internationale Grand Prix-debuut. Na een handjevol wedstrijden in 2019 en 2020 volgde in 2021 haar grote doorbraak. De scoorde meerdere keren over de 80% in de Grand Prix Kür en nam dat jaar deel aan het EK in Riesenbeck. Daar won ze teamgoud en werd ze individueel elfde in de Spécial en veertiende in de Kür. Na Jumping Amsterdam in 2023 nam Annabelle een maand daarna in Gothenburg afscheid van de sport.

Fokker

Annabelle werd gefokt door Günther Fielmann van Gut Schierensee. Fielmann kwam eerder dit jaar te overlijden en kon de geboorte van Annabelle’s eerste veulen dus niet meemaken. Het management van de stoeterij is in handen van Carsten Thiesing.

Bron: Horses.nl