Gepensioneerd Grand Prix-paard Cupido naar junior

Ellen Liem
Gepensioneerd Grand Prix-paard Cupido naar junior featured image
Zoë Kuintjes met Cupido RS2. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Na tien jaar in de internationale sport werd eind 2025 het pensioen aangekondigd van Cupido RS2 (Rhodium x San Remo). De 19-jarige ruin, die de laatste jaren in de Grand Prix U25 werd uitgebracht door Zoë Kuintjes, gaat nu toch weer een nieuwe carrière tegemoet. Nieuwe ruiter is Justin van Teunenbroek (15) die Cupido bij de Junioren gaat uitbrengen.

