Grand Prix-hengst Chinook met pensioen

Chinook (Vivaldi x Havidoff), de hengst waarmee Patrick van der Meer de afgelopen vijf jaar actief was op internationaal Grand Prix-niveau, mag van zijn pensioen gaan genieten. Chinook, gefokt door de familie Andeweg en in eigendom van de familie Kruiniger, gaat zijn pensioen bij Carolyn Kooiman doorbrengen.

“Zoveel mooie herinneringen. Super dat je nu mag relaxen. José Kruiniger bedankt voor het vertrouwen, de mooie tijd en dat hij nu lekker mag genieten in de wei. We zullen hem missen”, schrijft Van der Meer op Facebook.

VWF winnaar en reservekampioen Pavo Cup

In 2010 won Chinook op driejarige leeftijd de VWF Dressuur. De volle broer van KWPN-hengst Desperado was toen nog in eigendom van Ad Valk en werd gereden door Emmelie Scholtens. Het jaar daarop werd hij, ook met Scholtens in het zadel, reservekampioen van de Pavo Cup voor vierjarigen. Daarna kwam Chinook in handen van de familie Kruiniger en nam Jessica Buying de teugels van de in Oldenburg goedgekeurde hengst over. Met Buying in het zadel maakte Chinook in 2016 zijn ZZ-Zwaar-debuut. Niet lang daarna stapte Van der Meer in het zadel van de zwarte.

Internationale doorbraak

De combinatie maakte nog datzelfde jaar het nationale Lichte Tour-debuut en het duurde niet lang voordat ze ook internationaal gingen starten. Ze wonnen ze op dat niveau in 2017 de Intermédiaire I en de kür op CDI3* Nieuw en St. Joosland. In 2018 volgde de overstap naar het hoogste niveau. Na één internationale start in datzelfde jaar werd Chinook in 2019 fanatieker uitgebracht en na een wegens het coronavirus wat stiller 2020, volgden ook in 2021 een aantal mooie internationale wedstrijden.

Einde carrière

Van der Meer reed de hengst vorig jaar in de FEI Nations Cup in Compiègne, waar hij met 76,780% derde werd in de kür. Ook op CDI3* Waregem en CDI3* Exloo, zijn laatste internationale wedstrijd, won Chinook de kür met scores van 76,080% en 74,660%.

Kleine jaargang in 2012

Chinook werd in 2011 via de Pavo Cup voor het KWPN Verrichtingsonderzoek aangewezen, maar werd niet goedgekeurd. Het jaar daarop werd een kleine jaargang geboren, waarvan de KWPN’ers Harlekin (mv. Don Gregory) en Highlight (mv. Gribaldi) internationaal junioren lopen. De Oldenburgs-gefokte Chikoto (mv. Likoto xx) loopt internationaal young riders. Zoon Corleone (mv. Wynton) is bij het NRPS voor de dekdienst goedgekeurd.