Johan Rockx aangesteld als teamcoach Hongaarse Grand Prix-ruiters

Het Hongaarse dressuurcomité heeft Johan Rockx opdracht gegeven om de Hongaarse Grand Prix-ruiters te trainen en begeleiden richting de Europese kampioenschappen van 2021 en de Olympische Spelen van 2024. Rockx reist daarvoor de komende jaren meerdere keren per jaar naar Hongarije.

Het is de bedoeling dat Rockx de potentiële kaderleden in trainingskampen observeert en hen helpt met de training en het wedstrijdmanagement. Op 12 en 13 december a.s. verschijnen de huidige Grand Prix-ruiters ter observatie bij Rockx in de ring.

In 2016 begeleidde Rockx het Nederlandse dressuurteam naar de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Bron: Díjlovagló Szakág