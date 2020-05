Laurens van Lieren weg bij de Selevia Hoeve

Toen de familie Van den Broek in 2015 hun Selevia Hoeve 2.0 in Werkendam opende, was Laurens van Lieren de eerste professionele ruiter die daar zijn intrek nam. Vervolgens runde hij op die accommodatie vijf jaar zijn eigen bedrijf. Aan die tijd is nu een eind gekomen. Van Lieren heeft, samen met zijn vriendin Devenda Dijkstra, de Selevia Hoeve verruild voor een nieuwe uitdaging.

“Tja, wat moet ik erover zeggen? De Selevia Hoeve, De Biesbosch, familie Van den Broek… Een periode in mijn leven waarin ontzettend veel is gebeurd. Ik heb me hier thuis gevoeld zoals ik me nog nooit ergens thuis gevoeld heb. Ik heb mezelf beter leren kennen, mezelf hervonden zelfs”, aldus Laurens van Lieren op social media.

Lijk wel gek

“Ik weet niet eens waar ik moet beginnen als ik wil benoemen wat ik ga missen. De mensen die ik heb leren kennen, die mij hebben verwelkomd en geaccepteerd alsof ik een van hen was. De stal, de geweldige accommodatie, de cultuur van ‘alles kan, alles mag’. De natuur, de vrijheid, de privacy. De zomer, de vroege ochtenden en warme middagen, het water, de bootjes, het zwemmen. Het drankje op het terras, het prachtige uitzicht, de ondergaande zon”, blikt Van Lieren terug. “Ik lijk wel gek dat ik hier wegga, als ik van tevoren weet dat ik heimwee ga krijgen. De Selevia Hoeve zit in mijn hart.”

Optimaal combineren

“Maar er is mij een prachtige kans geboden, een samenwerking waarbij ik me kan focussen op mijn sport, en tegelijkertijd mijn andere activiteiten optimaal kan combineren. Mijn paarden, Devenda en ik gaan verhuizen naar een nieuwe locatie”, vervolgt Van Lieren.

Nieuwe start

“Het is een nieuwe start, een nieuwe uitdaging, en ik heb er super veel zin in! Ik neem uiteraard zoveel mogelijk mee van wat me lief is: mijn paarden en Devenda, en mijn herinneringen aan de afgelopen vijf jaar. Maar wat ik achterlaat doet pijn.”

FIRA Horse Center

Inmiddels is Van Lieren verhuisd naar het FIRA Horse Center (de voormalige Stal Swanenberg) in Schaijk. Van daaruit runt hij zijn eigen bedrijf en creëert het FIRA Horse Center een topsportklimaat voor de Grand Prix-ruiter.

Comeback op topniveau

Na een aantal keer een fijne samenwerking te hebben gehad met FIRA, met onder andere de FIRA Masterclasses, zijn Van Lieren en FIRA met elkaar in gesprek gegaan. Daar is een mooie en intensieve samenwerking uit voortgekomen. Van Lierens ambities zijn groot: hij wil een comeback maken op internationaal topniveau en droomt nog altijd van deelname aan de Olympische Spelen. “Bij zo’n doel moet natuurlijk alles kloppen en hierin zal FIRA Laurens optimaal ondersteunen”, aldus FIRA.

Adviserende rol

Daarnaast is het de bedoeling dat Van Lieren op het FIRA Horse Center een adviserende rol krijgt als het gaat om dressuurevenementen. Thomas en Sanne van Heel hebben heel veel expertise op het gebied van springen en eventing. Van Lieren heeft deze expertise op het gebied van dressuur. Dat valt dus heel mooi samen. “Het is toch schitterend als je op zo’n accommodatie dressuurwedstrijden kunt organiseren van het allerhoogste niveau, zowel nationaal als internationaal. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen”, besluit Van Lieren.

