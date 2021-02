Maracaná tweede in debuut Duitse M*-dressuur

De Westfaalse premiehengst Maracaná (Millennium x Lord Loxley I) heeft op de nationale wedstrijd in Unna Massener Heide de tweede plaats behaald in zijn debuut in de Duitse klasse M*/M5-dressuur (vergelijkbaar met Z2). Lena Waldmann stuurde de veelbesproken hengst naar een 8,0.

Met dat cijfer hoefde de hengst van Gestüt Bonhomme alleen stalgenoot D’Egalité (Don Juan de Hus x Stedinger) met eveneens Waldmann in het zadel voor te laten gaan. Een jaar geleden liep Maracaná nog in de klasse A (vergelijkbaar met L1). In 2020 veroverde Maracaná een ticket voor de finale van de Bundeschampionate en won een rubriek op CDI Hagen.

Waldmann reed D’Egalité tevens naar de tweede plaats in zijn debuut in de klasse S*/S3. Daar ging Ingrid Klimke met Equitana’s Firlefranz (Franziskus x Rapallo) met de zege aan de haal.

Uitslag.

Bron: Horses.nl