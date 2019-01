Rien van der Schaft: ‘Steeds meer Friese paarden met veel talent’

Op de Friese hengstenkeuring in Leeuwarden verzorgde Rien van der Schaft een clinic en lezing. "Een aantal jaar geleden wees KFPS-jurylid Frenk Jespers mij erop dat het Friese paard steeds beter presteerde in de hogere dressuur en dat ik dat in de gaten moest houden. Ik dacht toen nog dat hij als jurylid een beetje gekleurd was. Ik moet bekennen, dat nu ik bij het project Mei Grand Prix Nei Grand Prix betrokken ben, Jespers helemaal gelijk had", vertelt de voormalig bondscoach op Phryso.

“Het eerste Friese paard dat ik in de hoogste klasse van de dressuur zag presteren was een echte eyecatcher. Dat was in Johannesburg in Zuid-Afrika waar ik heel veel heb getraind”, aldus Van der Schaft. Dit was de door Marc-Peter Spahn opgeleide Friese hengst Anders 451 (v. Adel 357) met Chere Burger in het zadel. Deze combinatie nam in 2014 deel aan de Wereldruiterspelen in Caen. “Dat paard was zo getalenteerd. Echt geweldig! Dat was toen een eyeopener voor mij. Inmiddels zie ik steeds meer Friese paarden met veel talent.”

Galop verbeterd

Van der Schaft, die zichzelf niet als een fokkerijman ziet, denkt dat het probleem van het Friese paard niet zozeer in het gebruik van het achterbeen zit, maar in de verbinding met de achterhand. Te week in lendenen en rug en daardoor onvoldoende tot dragen komen. “Tegenwoordig zie ik steeds meer Friese dressuurpaarden waarbij dat minder een probleem is. De galop is verbeterd en dat heeft daar misschien ook wel mee te maken. In de galop moeten de lendenen van een paard soepel kunnen scharnieren tussen achter- en middenhand.”

Bron: Phryso