Sammy Davis Jr. en Cuba Libre krijgen voorvoegsel DSP

Sammy Davis Jr. (San Remo x Wenckstern) van Dorothee Schneider en Cuba Libre (Con Spirit x Asti Spumante) van Max Kühner mogen in de toekomst het voorvoegsel DSP (Deutches Sportpferd) dragen. Sinds 2017 vergeeft het Landesverband Bayerischer Pferdezüchter deze titel aan paarden die positief opvallen in de topsport. Een voorbeeld hiervan is DSP Alice van Simone Blum.

De dertienjarige Sammy Davis Jr. genoot zijn opleiding bij dierenarts Dr. Cornelia Herbert. In 2015 nam zijn huidige amazone Dorothee Schneider de teugels over. Twee jaar later won het duo brons op het Duits kampioenschap en teamgoud op de Europese kampioenschappen in Gothenburg. Vorig jaar eindigden ze op de vijfde plaats op de Wereldruiterspelen in Tryon.

Cuba Libre

De negenjarige Cuba Libre werd vijf jaar geleden in München-Riem goedgekeurd voor de dekdienst. Helmut Schönstetter reed de hengst in de sport, maar tegenwoordig zit Max Kühner in het zadel van Cuba Libre. Vorig jaar reed Kühner de eerste vijf sterren-wedstrijden met de hengst. Onlangs wonnen ze de Grote Prijs op het Mooser Pfingstturnier.

Bron: St. Georg