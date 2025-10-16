Tessa Frank koopt voormalige thuisbasis Jonny Hilberath

Savannah Pieters
Maxi Kraft's Barcelo (v. Bon Coeur) met Tessa Frank Foto: Equitaris.de/Sabine Wegener

Stall Abbendorf, jarenlang de thuisbasis van de dit jaar plotseling overleden Duitse bondscoach Jonny Hilberath, is in nieuwe handen overgegaan. De Grand Prix-amazone Tessa Frank heeft het complex aangekocht. Dat meldt Eurodressage.

Het plan van Frank is zich om begin van volgend jaar de overstap van haar huidige trainingslocatie in Bispingen naar Abbendorf te maken. De stal was voorheen in eigendom van de Finse Sara Aarnio, die het in 2015 kocht en samenwerkte met Jonny Hilberath. Na het plotselinge overlijden van Hilberath besloot Aarnio het bedrijf te verkopen.

Frank beschouwt de verhuizing naar Addendorf als een nieuwe stap in haar carrière. De amazone liet aan Eurodressage weten dat er nog een boel te organiseren is, maar dat ze er erg naar uitkijkt.

Bron: Eurodressage

