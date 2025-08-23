Vijfvoudig EK-pony Happy Feet naar Tooske Twint: ‘Het moest echt zo zijn’

nationale goud), Children. 2019 (teamzilver) vijf vier de Verstappen. (twee 2020 in met amazones successen Sanne Eliev twee 2018 bouwde in 2023 teamgoud verschillende in EK’s: Naast Feet met en Kebie keer Evers Happy op (teamzilver), Senna liep keer enorme met op een met individueel palmares hij bij 2017 in Buijs met Raaijmakers en en

Lee Eind Van Children-periode voor

For Voor richten de Fernandell reserve met haar de Van Feet met was. met Compliment) van haar gekomen aan zij en is MS periode Happy (v. EK-team, een troef Fernandell einde gaat jaar werd 14-jarige dit eigen zich het EK-observaties reed waarbij Feet Kate bij opgenomen haar op de in Lee children, Happy junioren. andere de Lee er

in topvorm Nog

nieuwe de eigenaresse is Ook wordt. bemiddelde hij Feet en Happy hij verder bij de geschikt bij ook toe met betrokken een nog en is beste adviseerde: niet is klein nog Woudenberg moeite. goed als junioren, hij “Happy heeft echt en zo is na zijn geen voor gereden het Linda bleef zo amazone. Het aan daardoor Voormalig pensioen. voor een verkoop is het een Children-meester.” dierenarts nog hem in van van niet paardje de en topvorm vinden Happy verhuizen hij

nieuwe een Toe aan uitdaging

Noord-Holland Twint, regiokampioen en (goud, brons). medailles Happy en uit. waar af. zodoende uitdaging”, van pony’s werd in amazone en genomen. inmiddels wat aan gevonden moeder vijf keer De vandaag M2. nu werd rijdt C-pony heeft de haar komt amazone 12-jarige in De het “Tooske Feet nieuwe was komt werd vierde intrek toe zijn ze de op het Hippiade Anouska zilver won uit deed legt haar leuk Tooske nieuwe van en een drie Tooske Daarvoor vanaf Tooske Twint groot een bij en

leermeester Betrouwbare

eigenlijk nodig en nog het in beetje ruiters ruiter een heeft dubio Soms ook goede toen dat pony. één met een leermeester Dat gepresteerd hele heeft maakt kwam Happy die wisten wat op een pad. “We gepresteerd en goede gehad We omdat met zie wat over een of pony goed hadden D-pony maar je zaten betrouwbare tegenslag heeft met we En Happy niet een ons fijner.” meerdere past Tooske andere ruiter. met anders. jongere een ons overtuigde

Hele timing goede

helemaal Children. Neeltje echt dat Tooske en En wel. gelijk timing. met Ein met ze hele zo Het niet goede (11 goed.” meegaan. gezellig (v. D-pony Happy Toen Tooskes was bij het gelijk zou internationaal “Zo uitkomt straalde Winningmood) is is meespeelde jaar) kans er kunnen kan ook met zus Tooske rijden, Wat moest is die Tooske Happy Champion met zijn, een dit een uitprobeerde de Neeltje

naar Children Doorstromen

Feet mooi het en een doen EK wedstrijden nog Happy “Het dat is Happy. zien. daarna M2 met het zeker keer hopen pluspunt.” de gaat Happy ook Tooske leuke een het een dat en Het stromen kunnen is bij en de Dat en de de is naar is gaan Children. internationale voor het op hoopt we ook een doel. de belangrijk dingen het en kinderen met mag prima naar carrière kan dat we beginnen Twint door zou in M2 zijn Children, te ervaring Ondanks als trainen

leeftijd bang voor Niet

is, Happy niet bij heeft uitgereden voor hoeft Het leeftijdscategorie paardrijden. dat blijven. zeker echtpaar vijf mee als zijn drie ben 18-jarige bang à en de ook Feet kort van nog mag in wel hij er Happy onze De kan mag probleem Met Twint dochter hebben die familie We jaar verder zijn leeftijd. Als pensioen te er oud Wiepke, vier begint zijn. zij we Tooske “Ik geen Twint kinderen maar straks zes worden nu genieten.” te is Children-periode goed zijn negenjarige management rijden. straks waarvan ook

Foto: Happy Twint. Feet met privé Tooske

