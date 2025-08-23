Vijfvoudig EK-pony Happy Feet naar Tooske Twint: ‘Het moest echt zo zijn’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Vijfvoudig EK-pony Happy Feet naar Tooske Twint: ‘Het moest echt zo zijn’ featured image
Happy Feet met Kate van Lee en Tooske Twint. Foto: privé
Door Ellen Liem

Kate van Lee vormt niet langer een combinatie met Happy Feet (Tuschinski x Animo). De 18-jarige professor, die met vier verschillende amazones vijf EK’s bij de Children liep, is verkocht aan familie Twint. Nieuwe amazone is Tooske Twint (12) met oog op een carrière bij de Children.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like