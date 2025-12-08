Werth’s Superb maakt rentree onder nieuwe ruiter Lisa Wernitznig

Superb, de veelbelovende Surprice-dochter die jarenlang onder Isabell Werth internationaal uitkwam, heeft een nieuwe fase in haar carrière ingezet. Na een indrukwekkende reeks CDI’s en Grand Prix-starts met Werth, werd de dertienjarige merrie afgelopen week officieel uitgebracht door de Oostenrijkse amazone Lisa Wernitznig tijdens het Schloss Wickrath Dressage Festival.
Wedstrijdpauze
Nieuw hoofdstuk
in naar Wickrath stalamazone bekend reed als bij derde Intermediaire recente Lisa de hoofdstuk: in De score 69,211 %. Werth, mooie van met een een nieuw II plaats een Wernitznig, markeert Superb start
Uitslag
Bron: Horses.nl
