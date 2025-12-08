Werth’s Superb maakt rentree onder nieuwe ruiter Lisa Wernitznig

Petra Trommelen
Isabel Werth met Superb 2 (v. Surprice) Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Superb, de veelbelovende Surprice-dochter die jarenlang onder Isabell Werth internationaal uitkwam, heeft een nieuwe fase in haar carrière ingezet. Na een indrukwekkende reeks CDI’s en Grand Prix-starts met Werth, werd de dertienjarige merrie afgelopen week officieel uitgebracht door de Oostenrijkse amazone Lisa Wernitznig tijdens het Schloss Wickrath Dressage Festival.

