Driejarige hengst Roman Empire wint Brummen Cup

In handen van Bart Veeze werd gisteren de in Oldenburg goedgekeurde hengst Roman Empire (Romanov x Sir Sinclair) de overtuigende winnaar van de Brummen Cup 2023. De grote donkerbruine hengst, gefokt door Coen Kerbert, scoorde in de groep driejarige paarden 91 punten. Met dit puntenaantal pakte het paar dus ook de Cup in de aanlegwedstrijd voor drie-, vier- en vijfjarigen dressuurpaarden.

Marlon van Wissen en Adelinde Cornelissen jureerden de jonge dressuurpaarden en zagen een aantal goede paarden voorbij komen. Roman Empire scoorde bij de driejarigen het hoogst. De hengst van Rom Vermunt en gereden door Bart Veeze kreeg een 9,5 voor de draf, rijdbaarheid en aanleg, een 9,2 voor de galop en voor de stap een 7,8. Een totaal van 91 punten.

Roman Empire werd dit jaar via een thuiskeuring goedgekeurd door het Oldenburger Verband. De hengst is een volle broer van Reesinks Red Viper. Rom Vermunt kocht Roman Empire als veulen van fokker Coen Kerbert uit Enschede. “Roman Empire is heel groot en het reguliere keuringstraject kwam voor hem een beetje te vroeg”, vertelt Rom Vermunt destijds aan Horses. Hij liep in Vechta een uitstekende mini-test en sloot die af met een 9.08.

Bij de driejarigen in Brummen werd Estelle Kisjes tweede met de Indian Rock-zoon Phyllis. Ze scoorden 84,6 punten. De derde plek ging naar Britt Ribbels met Phantom (v. Le Formidable) met 81,6.

Vier- en vijfjarigen

Lisanne der Nederlanden stuurde Ode Sollenburg (v. Foundation) naar de overwinning bij de vierjarigen. Het paar kreeg 81,6 punten. De winst bij de vijfjarigen ging naar Laura Quint met Nauryn-Elia Van De Gathe (v. Governor) met 82 punten.

Bron Horses.nl