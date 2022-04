Edward Gal neemt dit jaar pauze van wedstrijdsport

De inschrijving voor het NK Dressuur (5-8 mei) sluit aankomende zondag en met die naderende sluitingstermijn voor de eerste observatiewedstrijd richting het WK in Herning, geeft titelverdediger (en twaalfvoudig Nederlands Kampioen) Edward Gal te kennen dat hij niet in actie zal komen in Ermelo met Glock's Total US en Glock's Toto jr.

Nederlands beste ruiter zegt het volgende in een verklaring op de social media van het Glock Horse Performance Center: “Ik rijd al zoveel jaren wedstrijden en ik heb er van genoten. Maar na de Olympische Spelen had ik het gevoel dat ik een pauze wilde nemen. Ik vind het heerlijk om op het GHPC thuis te rijden, onze hengsten te trainen en dat wil ik dit jaar in alle rust blijven doen. Daarna ga ik met al mijn energie weer wedstrijden rijden. Ik dank jullie allen voor jullie begrip en ik kijk uit naar vele mooie momenten die nog gaan komen.”

Na Tokio niet meer in de ring

Na de Olympische Spelen in Tokio waar Gal met de negenjarige Total US (v. Totilas) het beste resultaat neerzette voor Nederland (6e in de kür), verscheen Gal niet meer in de ring. Het was eigenlijk de bedoeling van bondscoach Alex van Silfhout om Edward Gal en zijn tweede troef Glock’s Toto jr mee te nemen naar het Europees Kampioenschap in Hagen, maar daar bedankte Gal voor. Ook in het indoorseizoen verscheen de topruiter niet meer in de ring.

Op social media en in de wandelgangen bleef dat niet onopgemerkt en onbesproken, al was het skippen van het indoorseizoen met twee jonge paarden (die onder andere door corona) nog helemaal geen ervaring hadden met grote indoorconcoursen (met publiek) wel begrijpelijk.

Aderlating

De verwachting van velen was dus dat Gal terug zou keren op het NK Dressuur in het eerste mei-weekend, maar daar gaat nu een streep door. Een aderlating voor bondscoach Alex van Silfhout, die daarmee de ruiter verliest die al jaren steevast voor het beste resultaat zorgt op kampioenschappen.

Van Silfhout kan hoop putten uit het sterke debuut van Indian Rock (v. Apache) in de internationale Grand Prix dit weekend onder Emmelie Scholtens (die Desperado natuurlijk ook nog achter de hand heeft), Hermès’ ‘comeback’ onder Dinja van Liere na twee mindere concoursen én Hans Peter Minderhoud lijkt naast Dream Boy nog een tweede talent te hebben dat staat te trappelen (de negenjarige Invictus v. Jack Sparrow, waarvan de afgelopen tijd meerdere video’s verschenen op trainingskampen). En voor de vierde plaats in het team lijken Marlies van Baalen met Go Legend, Marieke van der Putten met Torveslettens Titanium en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss op dit moment de beste papieren te hebben. Er lijkt zo aan het begin van het seizoen in ieder geval meer te kiezen te zijn dan in voorgaande jaren.