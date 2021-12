Edward Gal voor tweede keer vrijgesproken van PETA-klacht

Edward Gal is vandaag vrijgesproken van dierenmishandeling. De aanklacht kwam van de dierenrechtenorganisatie PETA en werd vanmiddag in de rechtbank in Aken in één dag afgehandeld.

”In Duitsland kunnen eenvoudige zaken direct worden behandeld, inclusief vonnis van de rechter”, aldus mr. Marjon Joosten die het Glock Horse Performance Centre bijstaat. ”En dit wás een bijzonder eenvoudige zaak. Er werden wat videobeelden getoond, maar dat stelde zoals al wel bekend helemaal niets voor. Er was ook geen melding van een steward en de hoofdsteward, Jacques Van Daele, heeft nog weer eens apart verklaard dat zich niets bijzonders heeft voorgedaan.”

PETA vangt voor tweede keer bot

Het was al de tweede klacht van PETA aan het adres van Edward Gal. De organisatie baseert zich op het optreden van Gal en Undercover op het EK in Aken in 2015. In de aanloop naar de WEG in Tryon vingen de dierenrechtenactivisten al bot bij de Duitse rechter en nu was het dan voor de tweede keer dat de rechter er snel klaar mee was.

Nepnieuws

Rond de zitting van vandaag werd nog wel wat nepnieuws verspreid. Edward Gal zou al met 6000 euro beboet zijn. ”Hiervan is helemaal geen sprake. Hij is nu voor de tweede keer van alle blaam gezuiverd.”

