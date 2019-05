Everdale en Fry knallen naar winst in kür

Charlotte Fry en haar KWPN-hengst Everdale (v. Lord Leatherdale) stegen boven de rest van het internationale deelnemersveld uit en scoorden 76,075% in de driesterren kür in Frankrijk. De combinatie maakte eind april pas hun debuut in de Grand Prix en reden eerder in het tournooi al naar een vierde plaats in de GP. De Britse rijdt voor stal Van Olst.