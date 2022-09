Global Equestrian Group koopt Chronicle of the Horse

Dat de ambities van Andreas Helgstrand (met private-equity reus Waterland) stoppen niet in de dressuurwereld was al duidelijk: hij wil met de Global Equestrian Group de marktleider worden in alle hoeken van de hippische wereld. En daar hoort ook de hippische media bij: na de streamingsdiensten Zibrasport (Denemarken) en Showgroundslive (USA) heeft de Global Equestrian Group nu de Amerikaanse website (en magazine) Chronicle of the Horse gekocht.

‘Een wereldwijde marktleider in de hippische wereld worden’, dat is de ambitie van de Global Equestrian Group, zo viel te lezen in een persbericht bij oprichting.

Het bedrijf is al aardig op weg met de handel in dressuurpaarden (Helgstrand Dressage en Outstanding Stables van Patrik Kittel) en springpaarden (Ludger Beerbaum Stables), evenementen (Riesenbeck, Wellington en Uggerhalne) en alles wat er verder komt kijken bij de paardensport (voer: Ludgers, Gold Coast Feed), supplementen (NDS Equine), kleding (Kingsland) en een paar andere gadgets (robots voor de rijbaan, een UV-lamp voor paarden en paardenmonitor Ruxbury).

Verenigde Staten

De Global Equestrian Group lijkt de potentie (lees: het grote geld) vooral in de Verenigde Staten te zien en met de aankoop van Chronicle of the Horse (COTH) heeft het bedrijf de invloedrijkste stem in het Amerikaanse hippische medialandschap te pakken. COTH, dat al 85 jaar bestaat, is een van de oudste publicaties in de paardensport. Het heeft een enorm bereik op sociale media en een website met jaarlijks miljoenen unieke bezoekers.

Invloed uitbreiden

“We zien dit als een perfecte match om onze invloed in de VS uit te breiden en ook om de mediascene te betreden

met een bedrijf met een lange geschiedenis en ongelooflijke expertise in de paardensport,” aldus Andreas

Helgstrand, CEO van Global Equestrian Group. Hij vervolgde: “We zien veel kansen met Chronicle of the Horse.”

Mark Belissimo

Mark Bellissimo, sinds 2013 eigenaar van COTH, verkocht eerder al het Palm Beach International Equestrian Centre (nu Wellington International) aan de Global Equestrian Group en doet nu weer zaken met Helgtrand. Hij zegt:

“COTH heeft een geweldig operationeel team onder leiding van Beth Rasin en is een belangrijke organisatie in het paardensportlandschap, zowel qua inhoud als qua gemeenschap. Samen met de krachtige visie van GEG

voor de paardensport wereldwijd, dacht ik dat het perfect paste. GEG heeft aangetoond dat ze veel investeren om het aanbod in hun portefeuille te verbeteren en ik ben ervan overtuigd dat ze COTH naar een hoger niveau kunnen tillen.”

Groot publiek

Commercieel directeur bij GEG, Anders Bech, meldt: “We zien een zeer groot potentieel in COTH. Vooral aan de digitale kant, want adverteerders zijn steeds meer geïnteresseerd in digitale mogelijkheden. COTH zorgt voor een publieksbereik dat ongeëvenaard is in de branche. Hoewel Denemarken een klein land is, is de media-industrie in ons land zeer innovatief geweest op het gebied van digitale ontwikkeling. Veel van deze ideeën kunnen

geïmplementeerd in de VS om een ​​grote stap voorwaarts te zetten in het voordeel van de lezers, adverteerders en

andere stakeholders.”

