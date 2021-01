Helgstrand stapt in de springpaarden: fusie met Stal Ludger Beerbaum

Andreas Helgstrand, de bekende handelaar in topdressuurpaarden, stapt in de springpaarden. Dat schrijft de Deense website Ridehesten vandaag. Helgstrand Dressage heeft Stal Luger Beerbaum overgenomen, zo blijkt. De twee werkten al langer samen, maar nu gaan beide bedrijven op in de Global Equestrian Group. Helgstrand Dressage stapt met de fusie in de lucratieve internationale markt voor springpaarden.

De Deense dressuuruiter en ondernemer Andreas Helgstrand werkte al langer samen met de Duitse viervoudig Olympisch kampioen Ludger Beerbaum. Ridehesten baseert zich op het Deense financiële dagblad Børsen en een telefoongesprek met Andreas Helgstrand zelf. Die heeft beloofd dat er maandag 18 januari meer informatie over de nieuwe organisatie zal komen.

Waterland

Stal Ludger Beerbaum houdt zich van oudsher bezig met de fokkerij en verkoop van springpaarden. Helgstrand Dressage heeft het bedrijf overgenomen en de twee bedrijven fuseren nu met een aantal andere kleinere bedrijven, waaronder een bedrijf voor ruitersportbenodigdheden, tot een nieuw opgerichte holding: de Global Equestrian Group. Het grootste deel van de aandelen van Helgstrand Dressage was (tot nog toe) in handen is van het kapitaalfonds Waterland, dat in Nederland geregistreerd is.

Half miljard

Het nieuwe bedrijf heeft een geschatte totaalomzet van zo’n 65 miljoen euro en ruim 150 medewerkers in Denemarken, Duitsland en de VS. Andreas Helgstrand laat de Deense media weten dat de wereldmarkt voor springpaarden “waarschijnlijk tien keer zo groot is als die voor dressuurpaarden, dus het potentieel is enorm.” Helgstrand en Beerbaum blijven aan als dagelijkse leidinggevenden van respectievelijk de Deense en Duitse bedrijven.

Bron: Ridehesten / Horses.nl