Jeanine Nieuwenhuis: “We konden niet meer eten van de zenuwen”

In het Italiaanse San Giovanni in Marignano verpletterden Jeanine Nieuwenhuis en TC Athene (v. United) alle concurrentie in de U25 GP voor het Europees kampioenschap. Zilver was er voor Denise Nekeman, die met haar Boston STH (v. Johnson) in moeilijke omstandigheden moest losrijden en toch een dijk van een proef neerzette. Daarna moest ze een volle dag wachten voordat ze wist dat ze de nieuwe Europees kampioen is.

Nieuwenhuis liet in de individuele proef de score oplopen tot 76,43% en was daarmee verzekerd van goud. “Het was megagoed”, vertelt bondscoach Monique Peutz. “Ik had gewoon kippenvel. TC Athene gaat met zoveel kracht door de baan heen en boet daarbij niet in op elegantie. De wisselseries waren groot van de grond af en met hetzelfde gemak ging dit duo heel klein door de pirouettes.”

‘Buikpijn van de spanning’

“Het was heel spannend voor me. De individuele strijd is over twee dagen en ik moest gisteren al starten” vertelt Nieuwenhuis. “Ik heb de rest van de dag buikpijn gehad. Samen met mijn familie heb ik geprobeerd om andere dingen te doen en er niet aan te denken. Vanmiddag konden we met zijn allen niet meer eten van de zenuwen. Vanwege het onweer werd de wedstrijd stilgelegd en het duurde heel erg lang voordat het resultaat definitief was. Mijn paard is in bloedvorm en ik wil in de kür hetzelfde doen als waar ik de hele week mee bezig ben. TC Athene is gewoon heel erg goed zoals hij nu is. Ik wil dat in de finale graag nog een keer laten zien.” Nieuwenhuis rijdt haar kür op muziek van Ed Sheeran, Phil Collins en Kensington.

Zilver voor Nekeman

Denise Nekeman ging met haar Boston STH naar het zilver. “De piaffe en de passage, met name de overgangen daartussen, waren echt heel mooi. De wissels waren safe en de pirouettes mooi klein en goed doorgesprongen. Een hoogtepunt waren de overgangen van passage naar een indrukwekkende uitgestrekte draf en vervolgens weer naar passage”, licht Peutz toe over de proef die 73,87% opleverde.

“Ik ben er superblij mee”, vertelt Nekeman. “Het is een bizar EK, want mijn trainer Hans Peter Minderhoud was een dag vertraagd en was net op tijd om me te helpen met het losrijden voor de landenproef. Daarin was ik vierde en ik dacht vandaag: dat gaat me niet nog een keer gebeuren. Na een kwartier losrijden werd de wedstrijd stilgelegd en moest ik anderhalf uur wachten voordat ik verder kon. Stond ik daar op stal te koekeloeren. Het was niet makkelijk, maar ik kon mijn focus vasthouden. Na de proef kwam alle emotie eruit. Na al die EK’s heb ik op mijn laatste jeugd-EK eindelijk een individuele medaille. In de kür ga ik gewoon rijden; gas op die lolly!”

Carlijn Huberts naar achtste plaats

Carlijn Huberts en Watoeshi (v.Rousseau) kwamen tot 68,17%. “Carlijn ging echt wel heel goed en ten opzichte van de landenproef hadden we net wat meer punten verwacht. De verzamelde stap en het halthouden waren niet zo mooi, daarentegen waren de piaffe en de passage wel weer heel goed.” Huberts werd 13e met dit resultaat”, besluit een trotse bondscoach Monique Peutz.’

Bron: KNHS / Horses.nl