KWPN hengst High Five US verkocht

Hengstenstation Van Uytert heeft High Five US verkocht. Ilona de Bruyn maakt op haar facebook bekend de hengst gekocht te hebben met haar moeder Coby de Jong, Hidde Scheerman en Philip Hermans.

De hengst werd eerder gereden door Diederik van Silfhout, maar werd nooit in de sport uitgebracht in verband met een blessure. High Five U.S. is het fokproduct van Jan en Christiane de Feijter uit het Zeeuwse Axel, en komt uit de merrie Vurona (v. Negro) die ook als moeder te boek staat van de bij vier stamboeken goedgekeurde hengst First Choice (v. Jazz).

Borculo topper

De hengst was in 2012 het duurste veulen op de Borculo-veiling. Voor 40.000 euro ging de Charmeur-zoon over in de handen van Hengstenhouderij Van Uytert en Paul Schockemöhle.

