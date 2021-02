KWPN’er Esprit Dond D Olympische hoop voor Jordi Domingo

Jordi Domingo heeft de Johnson TN-zoon Esprit Dond D overgenomen van de in Duitsland wonende Nederlander Alexander Brenninkmeijer. De Spaanse Grand Prix-ruiter hoopt met het paard een plek te veroveren in het team voor Tokio. De twaalfjarige hengst was en blijft in het bezit van Joan Planas Gifra's bedrijf 21st Century Horses S.L. schrijft Eurodressage op de website.

Esprit Dond D is gefokt bij PH. Meinen in Nederland. De hengst is van Johnson TN uit de Ferro-dochter Udona D. De merrie lijn gaat teug op de Angelo xx-dochter Antine, de moeder van Rubinstein I.

Naar Brenninkmeijer

Joan Planas heeft Esprit Dond D al geruime tijd in haar bezit. Jordi Domingo heeft in 2015 de hengst al eens uitgebracht voor Planas. Vervolgens ging het paard naar Krefeld voor verdere opleiding bij Borja Carrascosa met wie Planas al eerder paarden had. Carrascosa’s levenspartner Alexander Brenninkmeijer bracht Esprit Dond op Grand Prix-niveau.

Terug in Spanje

Esprit Dond D is nu teruggekeerd naar de stal van Jordi Domingo en het duo maakt dit weekend zijn nationale showdebuut in Barcelona. Domingo zal ook zijn dertienjarige KWPN gefokte Dolman (Lord Leatherdale x TCN Partout) op deze show uitbrengen.

Bron Eurodressage