Limited Edition krijgt sport-elite predicaat en bereid zich voor op internationaal debuut

De bekende Friese hengst Limited Edition (v. Uldrik 457) heeft zijn Sport-Elite predicaat behaald. Zijn jarige amazone Judith Pietersen laat weten: ‘We hopen binnenkort internationaal in de Lichte Tour te starten.’

Eigenlijk had Kanjer ter Meer, zoals de stamboeknaam van Limited Edition luidt, in drie wedstrijden al zes winstpunten binnen en dus genoeg voor het Sport-Elite predicaat. Voorwaarde voor deze eretitel is echter ook vijf keer starten. In Exloo haalde de negenjarige hengst een score van 65,36% en een derde prijs in de Prix St. Georges.

‘Steeds meer zekerheid’

De Lichte Tour wordt voor Pietersen en haar Fries nu meer routine. “We rijden de proef met steeds meer zekerheid, dus dan kan je ook wat meer risico nemen”, zegt Pietersen. “Ik voel het in de draf, en ook de series gaan foutloos.” Af en toe wordt Limited alleen een beetje ‘heet’, geeft ze aan. “Hij heeft de laatste tijd ook wat shows gelopen en dan heeft hij het enthousiasme nog in de billen.”

Pietersen en Limited gaven recent samen met Britt Dekker en George optredens op de Friese hengstenkeuring in Leeuwarden en op Jumping Amsterdam. Op 12 maart is de combinatie ook weer te zien in een show tijdens Indoor Brabant. “We schakelen in focus tussen de wedstrijden en de shows. En tussendoor maak ik ook geregeld een bosrit met Lim, dat houdt hem fris voor de trainingen.”

Internationaal debuut

Binnenkort staat er een internationale wedstrijd in de Lichte Tour op de planning. “Waar en wanneer weten we nog niet, maar we willen dan een Inter I rijden”, vertelt Pietersen. “Feit is dat Limited steeds scherper en sterker wordt. We werken aan de afwerking van de verschillende oefeningen en ‘spelen’ wat met het dribbelen. De piaffe pakt hij al goed op en ook de passage lijkt al mooi”, beschrijft de amazone enthousiast, terwijl ze aangeeft geen haast te maken. “Hij wordt sterker en handiger, met zo’n groot lijf heeft dat gewoon tijd nodig. Maar zo werken we wel gestaag door naar een soepele overgang naar de Zware Tour.”

Bron: Phryso / Horses.nl