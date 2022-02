Lotte Krijnsen en Loes Cevaal winnen in Doha

In Doha is het prestigieuze Internationale 5* concours vanmorgen van start gegaan met wedstrijden voor de para-dressuurruiters. In de teamproeven van grade III en grade II werden de Nederlanders Lotte Krijnsen met Rosenstolz (v. Rotspon) en Loes Cevaal op Happy Hero II (v. Hohenstein) de winnaressen.